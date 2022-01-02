Число госпитализированных в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 12

Число госпитализированных после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 12 человек, пострадавших в тяжелом состоянии доставят вертолетом санавиации в Рязань. Об этом 2 января сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

«Всего госпитализировано 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолетом санавиации доставим их в Рязань», — приводит его слова Telegram-канал правительства области.

В аварии пострадали двое детей, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, пока несовершеннолетние находятся под наблюдением медиков, добавил Прилуцкий.

Ранее сообщалось о 10 госпитализированных. Известно, что в автобусе находились не менее 50 человек, из них 21 пострадал, еще пятеро погибли. При этом, по неофициальным данным, погибли шесть человек.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Возбуждено уголовное дело.