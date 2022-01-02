Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом под Рязанью

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого погибли люди. Авария произошла ранее 2 января около 5:45 мск.

«Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек.

По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о смерти одного из пострадавших от полученных травм. Таким образом, число погибших по неподтвержденной информации могло возрасти до шести человек. Различные травмы получил 21 человек, из них семеро госпитализированы.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Еще одной версией является человеческий фактор — водитель мог уснуть за рулем.

«Известия» опубликовали список пострадавших.