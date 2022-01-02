Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 22

Число пострадавших в результате смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 2 января.

Так, по последним данным из 22 потерпевших 10 отпущены домой, 12 госпитализированы. Как ранее в этот день сообщил министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, трое раненых находятся в реанимации, их вертолетом санавиации доставят в Рязань.

В числе пострадавших — двое детей, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, пока они находятся под наблюдением медиков, добавил министр.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек.

Помимо 22 пострадавших пять человек погибли. При этом, по неофициальным данным, скончались шесть человек.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Возбуждено уголовное дело.