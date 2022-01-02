Бастрыкин поставил на контроль ход расследования причин ДТП под Рязанью

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты проверки ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого погибли люди. Об этом говорится в сообщении СК 2 января.

«Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Маликову Д.В. доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП. <...> Следователями в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в сообщении.

ДТП произошло в 6:10 мск в Скопинском районе на 277-м км трассы «Каспий», автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о гибели одного из пострадавших от полученных травм. Таким образом, число погибших могло возрасти до шести человек. Различные травмы получили 21 человек, из них семеро госпитализированы. Всего в салоне находились не менее 50 человек.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.

Еще одной версией является человеческий фактор — водитель мог уснуть за рулем.

«Известия» опубликовали список пострадавших.