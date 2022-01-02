Один из пострадавших в ДТП под Рязанью рассказал об аварии

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области Жумабай Кусманов рассказал о первых минутах после столкновения транспортного средства с опорой моста. В беседе с «Известиями» 2 января он уточнил, что в настоящий момент находится в больнице с травмой головы.

«В момент аварии я спал. Очнулся от удара по голове, и ногу зажало. Лицо облило что-то горячее, подумал, что это кровь. Сначала я потерял память, ничего не помнил. Потом минуты две посидел, пришел в себя. Электрооборудование отключилось, темно, паника», — отметил мужчина.

По его словам, он возвращался с работы в Москве домой в Волгоград. При этом в дороге Кусманов заметил, что водитель автобуса не превышал скорость, он ехал 60-70 км/ч. Он предположил, что причиной аварии, вероятно, стала плохая видимость.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

После аварии образовалась большая пробка. Корреспондент «Известий» уточнил, что затор растянулся на 6 км.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.

При этом в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП , не был покрыт льдом, дорогу обработали составом против гололеда за полчаса до аварии.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В распоряжение «Известий» поступил список погибших в ДТП.