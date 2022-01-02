Опубликован список погибших в ДТП с автобусом под Рязанью

В распоряжение «Известий» 2 января поступил список погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области.

Так, в результате происшествия погибли: Ткачева А., 1969 года рождения; Товакалов П., 1974 года рождения (водитель); Маркова А., 1991 года рождения; Дробышевская П., 1999 года рождения; Сапаров Р., 1977 года рождения.

Травмы при аварии получили 22 человека.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находилось не менее 50 человек.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также есть версия, что водитель мог уснуть за рулем.

При этом в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП , не был покрыт льдом, дорогу обработали составом против гололеда за полчаса до аварии.