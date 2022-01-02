Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Рязанской области
Мир
В МИД России заявили о готовности работать с США по Украине в любом формате
Общество
В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19
Общество
В Москве пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными
Общество
QR-коды для посещения кафе и магазинов ввели в Санкт-Петербурге
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Наука
Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января
Общество
В МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного
Спорт
Лионель Месси заболел COVID-19
Общество
Аэропорт Перми восстановил приостановленную из-за снегопада работу

Шестикилометровая пробка образовалась из-за ДТП с автобусом под Рязанью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области 2 января образовалась большая пробка. Корреспондент «Известий» уточнил, что затор растянулся на 6 км.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

На место аварии для проверки путей и опоры прибыли железнодорожники. Выяснилось, что ни полотно, ни железобетонная опора не пострадали. Однако скорость составов пока ограничили с 80 до 25 км/ч.

Как пояснил заместитель главного ревизора по безопасности Тульского территориального управления Московской железной дороги Игорь Волков в беседе с «Известиями», в настоящий момент пропущен и грузовой, и пассажирский поезда.

«Там ничего страшного — он вскользь попал, под углом, может, заснул, никаких повреждений [опоры] нет. Мы уже пропустили и грузовой, и пассажирский поезда, нормально всё», — сказал Волков.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что после детального обследования скорость поездов будет восстановлена.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также есть версия, что водитель мог уснуть за рулем.

При этом в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП , не был покрыт льдом, дорогу обработали составом против гололеда за полчаса до аварии.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В распоряжение «Известий» поступил список погибших в ДТП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021