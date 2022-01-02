Шестикилометровая пробка образовалась из-за ДТП с автобусом под Рязанью

После ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области 2 января образовалась большая пробка. Корреспондент «Известий» уточнил, что затор растянулся на 6 км.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

На место аварии для проверки путей и опоры прибыли железнодорожники. Выяснилось, что ни полотно, ни железобетонная опора не пострадали. Однако скорость составов пока ограничили с 80 до 25 км/ч.

Как пояснил заместитель главного ревизора по безопасности Тульского территориального управления Московской железной дороги Игорь Волков в беседе с «Известиями», в настоящий момент пропущен и грузовой, и пассажирский поезда.

«Там ничего страшного — он вскользь попал, под углом, может, заснул, никаких повреждений [опоры] нет. Мы уже пропустили и грузовой, и пассажирский поезда, нормально всё», — сказал Волков.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что после детального обследования скорость поездов будет восстановлена.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также есть версия, что водитель мог уснуть за рулем.

При этом в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП , не был покрыт льдом, дорогу обработали составом против гололеда за полчаса до аварии.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В распоряжение «Известий» поступил список погибших в ДТП.