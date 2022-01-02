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В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 18 233 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом 2 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Москве (1824), Санкт-Петербурге (1468) и Московской области (1364).

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Скончались от последствий COVID-19 за последние 24 часа 811 пациентов, полностью выздоровели 26 976 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 10 537 966 случаев COVID-19, вылечились 9 524 039 человек, зафиксировано 310 518 летальных исходов в результате осложнений от болезни.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатели заболеваемости COVID-19 в стране стабильно снижаются последние семь недель. Она подчеркнула, что сейчас важно обратить пристальное внимание на организацию праздничных мероприятий, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер в регионах.

В ходе беседы с журналистами в тот же день Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%

31 декабря вирусолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о новой российской вакцине от коронавируса «Конвасэл». По его словам, препарат будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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