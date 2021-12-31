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Вирусолог назвал особенности новой российской вакцины «Конвасэл»

Вирусолог Викулов объяснил, что отличает новую российскую вакцину «Конвасэл»
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Новая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл» будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет. Об этом рассказал в пятницу, 31 декабря, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике — цельновирионные. При этом убит возбудитель», — отметил Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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Вместе с тем эксперт заверил, что препарат в доклинической фазе с участием животных показал высокую иммуногенность. При этом, по словам Викулова, результаты клинических исследований покажут отличия «Конвасэла» от других вакцин.

Ранее в этот день глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. Она добавила, что вакцина может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.

Разработчиком препарата является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Как подчеркнула глава ФМБА, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким». Она также обратила внимание на то, что цех позволяет масштабировать до 30 млн доз вакцин в год.

В июне 2021 года были завершены доклинические исследования препарата.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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