Ученые рассказали о меньшем вреде «Омикрона» для легких

Новые исследования штамма «Омикрон» на лабораторных животных и тканях человека показали менее разрушительное воздействие на дыхательные пути. К тому же зачастую инфекция не опускается ниже носа, горла и трахеи, написала 31 декабря The New York Times.

«Омикрон» наносил гораздо меньший вред легким, по сравнению с предыдущими штаммами, которые приводили к образованию рубцов и серьезным затруднениям дыхания. В ноябре, когда из Южной Африки вышел первый отчет о новом штамме ученые знали о нем только то, что у него была тревожная комбинация из более чем 50 генетических мутаций.

Предыдущие исследования показали, что некоторые из этих мутаций позволяли коронавирусу более плотно захватывать клетки. Другие позволяли уклоняться от антител, которые являются ранней линией защиты от инфекции. Но как новый вариант мог вести себя внутри тела, оставалось загадкой, так как предсказать поведение вируса только по мутациям невозможно, объяснила Равиндра Гупта, вирусолог из Кембриджского университета.

За последний месяц более дюжины исследовательских групп, включая группу доктора Гупты, наблюдали за новым патогеном в лаборатории, заражая клетки в чашках Петри «Омикроном» и наблюдая его на животных.

Ранние исследования пациентов показали, что новый штамм с меньшей вероятностью вызывает тяжелые формы заболевания, чем предыдущие штаммы, особенно у вакцинированных людей. Но эти выводы сопровождались множеством предостережений.

Во-первых, «Омикрон» впервые был замечен у молодых людей. Многие из ранних случаев заболевания имели место у людей с некоторым иммунитетом от предыдущих штаммов инфекций или вакцин. Оставалось неясным, будет ли «Омикрон» таким же легким, например, у непривитого пожилого человека.

В среду, 29 декабря, крупный консорциум японских и американских ученых опубликовал отчет о хомяках и мышах, которые были заражены либо «Омикроном», либо одним из нескольких ранних штаммов. Исследование показало, что у тех, кто был заражен новым штаммом, было меньше повреждений легких, они теряли меньше веса и имели меньше шансов умереть от заражения.

Эксперименты на животных могут помочь прояснить эти неопределенности. Более полудюжины экспериментов, обнародованных в последние дни, указывали на один и тот же вывод: «Омикрон» мягче, чем «Дельта» и другие более ранние версии вируса.

Волна коронавируса «Омикрон» спадет к 20 февраля и станет последней — таким прогнозом поделился профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после заболевания. Как уточнила Попова, поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».