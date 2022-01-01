Ученый из Греции рассчитал время окончания пандемии коронавируса

Волна коронавируса «Омикрон» спадет к 20 февраля и станет последней. Об этом профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис рассказал порталу Voria.

В своих прогнозах ученый ссылается на математическую модель развития очередной волны пандемии.

Тенденция роста новых случаев коронавируса будет продолжаться до 20–22 января, а средний за неделю уровень достигнет 66 тыс. случаев инфицирования, предположил Сарияннис.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны «Омикрона», уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3,5–4 тыс. случаев», — добавил он.

По мнению ученого, после этого волна коронавируса начнет спадать, а большая часть жителей Греции будет иметь иммунитет к инфекции.

При этом он добавил, что если пандемия и закончится, то в обществе «не должна преобладать логика самодовольства, что все легко переболеют и всё закончится».

31 декабря отмечалось, что в Греции пятый день подряд регистрируется максимум по числу случаев заболевания COVID-19, за последние сутки этот показатель составил 40 560 заражений. Всего за время пандемии в Греции выявили почти 1,21 млн случаев заболевания, тогда как население страны составляет примерно в 10,7 млн человек.

В тот же день эксперты в области здравоохранения США рассказали о вероятном ухудшении эпидемиологической обстановки в январе в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире CNBC также заявил о возможном всплеске заболеваемости. По его оценке, нынешняя волна COVID-19 достигнет своего пика в январе.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после заболевания. Как уточнила Попова, поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

31 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году. Обращаясь с новогодним поздравлением к соотечественникам, он напомнил, что в стране царит пятая волна инфекции и граждан еще ждут трудные дни, поэтому тех, кто еще не вакцинирован, президент призвал сделать прививку.