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В США предупредили о «вирусной буре» из-за «Омикрона»

Инфекционист Остерхолм: в январе США ждет «вирусная буря» из-за штамма «Омикрон»
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Эксперты в области здравоохранения США рассказали о вероятном ухудшении эпидемиологической обстановки в январе в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

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В частности, о резком росте заболеваемости в январе предупредил специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхолм.

«Следующий месяц станет вирусной бурей. С трудностями столкнется всё наше общество», — подчеркнул он в эфире MSNBC. Он добавил, что в текущих условиях гражданам «нужно залечь на дно».

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире CNBC также заявил о возможном всплеске заболеваемости. По его оценке, нынешняя волна COVID-19 достигнет своего пика в январе.

При этом, как пишет Reuters, увеличение показателей заболеваемости будет связано с праздничными поездками граждан, а также с возвращением учащихся после каникул.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после заболевания.

Как уточнила Попова, поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

Также в четверг стало известно, что уровень смертности при штамме «Омикрон» на 75% ниже, чем в предыдущие волны заболевания. Исследование Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории показало, что «Омикрон» стал причиной смерти 4,5% госпитализированных, в то время как у других штаммов этот показатель достигал 21,3%.

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