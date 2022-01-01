Макрон понадеялся на окончание пандемии и призвал вакцинироваться

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году, обращаясь с новогодним поздравлением к соотечественникам 31 декабря.

Vœux 2022 aux Français. https://t.co/ZdkEJjxigj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2021

«Я с оптимизмом смотрю в будущее. Возможно, 2022 год станет годом окончания пандемии. Я хочу верить в это вместе с вами», — сказал он.

Макрон напомнил, что в стране царит пятая волна COVID-19 и граждан еще ждут трудные дни, поэтому тех, кто еще не вакцинирован, президент призвал сделать прививку.

Несмотря на то, что в стране вакцинация для большинства добровольная, из-за антирекордов по числу заболевших, французский лидер назвал ее элементом гражданской ответственности.

«Обязанности должны стать приоритетнее прав», — заметил Макрон.

22 декабря представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 во Франции критическая. По его словам, страна находится в начале волны распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

27 декабря глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что жители устали от продолжающейся уже два года пандемии коронавируса. По его словам, это похоже на фильм, который никак не кончается.