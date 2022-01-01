Прямой эфир
Мир
В Софии полиция задержала угрожавшего взорвать себя мужчину
Мир
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Общество
Более 900 пожарных будут дежурить в Новый год в Москве
Происшествия
Коллапс возник в гостинице «Космос» в Москве при заселении гостей
Общество
Прокуроры проверят обстоятельства задержек самолетов в Пулково
Мир
На Кубу прибыло 22 т гуманитарной помощи из России
Общество
Цены на услуги такси выросли в Москве на 40%
Мир
Блинкен поделился списками любимых в 2021 году песен
Мир
Зеленский подтвердил запланированные на 2 января переговоры с Байденом
Происшествия
Здание горящего жилого дома в Иркутске покинули более 70 человек
Сюжет:

Макрон понадеялся на окончание пандемии и призвал вакцинироваться

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году, обращаясь с новогодним поздравлением к соотечественникам 31 декабря.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее. Возможно, 2022 год станет годом окончания пандемии. Я хочу верить в это вместе с вами», — сказал он.

Жили недружно: чем запомнился 2021-й
Почему борьба с пандемией не объединила страны, а конфликты и эскалации весь год только набирали обороты

Макрон напомнил, что в стране царит пятая волна COVID-19 и граждан еще ждут трудные дни, поэтому тех, кто еще не вакцинирован, президент призвал сделать прививку.

Несмотря на то, что в стране вакцинация для большинства добровольная, из-за антирекордов по числу заболевших, французский лидер назвал ее элементом гражданской ответственности.

«Обязанности должны стать приоритетнее прав», — заметил Макрон.

22 декабря представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 во Франции критическая. По его словам, страна находится в начале волны распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

27 декабря глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что жители устали от продолжающейся уже два года пандемии коронавируса. По его словам, это похоже на фильм, который никак не кончается.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021