Премьер-министр Франции рассказал об усталости жителей страны от пандемии

Жители Франции устали от продолжающейся уже два года пандемии коронавируса. Об этом заявил глава правительства Жан Кастекс в понедельник, 27 декабря.

«Это походит на фильм, который никак не кончается», — пожаловался он журналистам, представляя новые меры по борьбе с пятой волной пандемии, запись выступления доступна в Twitter.

По его словам, хотя бы одну дозу вакцины получили 91% французов, а всего полную схему вакцинации прошли более 50 млн человек (из 67 млн населения страны).

22 декабря представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 во Франции критическая. По его словам, страна находится в начале волны распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».