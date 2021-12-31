В Греции вновь установлен рекорд по числу случаев COVID-19

В Греции пятый день подряд регистрируется максимум по числу случаев заболевания COVID-19, за последние сутки этот показатель составил 40 560 заражений. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщает Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

Днем ранее было зафиксировано 35 580 случаев коронавируса.

За последние сутки в стране от последствий инфекции умерли 76 человек.

Всего за время пандемии в Греции выявили почти 1,21 млн случаев заболевания, тогда как население страны составляет примерно в 10,7 млн человек. В общей сложности за время пандемии от COVID-19 умерли 20 790 человек.

28 декабря министр здравоохранения Греции Танос Плеврис рассказал, что в стране штамм коронавируса «Омикрон» стал преобладающим. Он призвал граждан активнее проходить вакцинацию, передает портал Kathimerini.

Ранее, 21 декабря, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

30 ноября премьер-министр республики Кириакос Мицотакис сообщил, что в Греции вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет стала обязательной, за отказ грозит ежемесячный штраф в размере €100. Он также сообщил, что перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты всему взрослому населению, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей инфекции.