Федерация хоккея России прокомментировала инцидент с молодежкой на авиарейсе

Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады в Москву. Об этом 1 января заявили «Известиям» в Федерации.

В настоящее время команда уже направляется в Россию из Калгари. Предстоят пересадки в Торонто и Франкфурте-на-Майне. Спортсмены прибудут в Москву вечером 2 января.

«ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари– Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу», — отметили в Федерации.

Как обратили внимание в ФХР, основная претензией перевозчика к представителям российской делегации заключалась в неправильно надетых медицинских масках. При этом на всех членах делегации маски были.

Утром в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. «Спорт-Экспресс» отмечает, что на самолете должны были лететь еще две команды — Финляндии и Швеции. Представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Объяснения источников, рассказавших о причинах снятия команды с самолета, разнятся. Так, менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что незадолго до вылета россияне якобы находились в баре, а спортсменов чешской сборной вывели из самолета, из-за того что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах.

При этом источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. Другой сорбеседник отметил, что команду сняли из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет.

Сам Зубов отметил, что причиной снятия с рейса стало отсутствие масок. По его словам, в канадском аэропорту очень строгие правила.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.