В России в 2022 году изменятся правила владения оружием

В России в 2022 году повысят возраст, позволяющий владеть оружием, до 21 года. Соответствующие поправки в закон № 150-ФЗ «Об оружии» вступят в силу 29 июня.

Так, минимальный сейчас возраст повысят с 18 лет до 21 года. Как только изменения вступят в силу, людям, не подпадающим под данную возрастную категорию, нельзя будет купить гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Исключением станут лица, прошедшие и проходящие военную службу, представители коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни или занимающихся связанной с охотой деятельностью. Этот же пункт касается работников юрлиц с особыми уставными задачами. Спортивное оружие также доступно гражданам, достигшим 18-летнего возраста.

Кроме того, согласно закону будут введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. Их не смогут получить россияне с двумя и более снятыми или погашенными судимостями за тяжкое или особо тяжкое преступление, умышленное преступление средней тяжести, которое было совершено с использованием оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, а также лицам с судимостью за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.

28 июня президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Новые меры по ужесточению требований для покупки и оборота оружия начали разрабатываться после трагедии в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети, пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.