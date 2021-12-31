В ФМБА рассказали об исследовании новой вакцины от COVID-19 «Конвасэл»

Ни один человек, прошедший вакцинацию новым российским препаратом «Конвасэл» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. Об этом 31 декабря сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы начали наши клинические исследования с 19 июля. Это объединенная первая и вторая фаза. Весь этот период мы регулярно смотрим за состоянием иммунитета и за состоянием вакцинированных. Во-первых, никто пока не заболел. Хотя люди находятся на свободном режиме, и это очень важно, потому что протективность в силе, хотя это небольшое количество, это сейчас чуть больше 150 человек», — рассказала она в эфире телеканала «Россия-24»

Также Скворцова уточнила, что вакцина «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.

Разработчиком препарата является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Как подчеркнула глава ФМБА, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким». Она также обратила внимание на то, что цех позволяет масштабировать до 30 млн доз вакцин в год.

В июне 2021 года были завершены доклинические исследования препарата.

Ранее, 29 декабря, стало известно, что назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в I квартале 2022 года. До этого, 30 ноября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина, которую разработал центр, способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V».

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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