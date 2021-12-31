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Скворцова допустила регистрацию новой вакцины от COVID-19 в 2022 году

Скворцова: вакцину «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца I квартала 2022 года
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Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы всё было, это шесть месяцев наблюдения после введения», — уточнила Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

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По ее словам, созданный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким». Она также обратила внимание на то, что цех позволяет масштабировать до 30 млн доз вакцин в год.

В июне 2021 года были завершены доклинические исследования препарата.

Ранее, 29 декабря, стало известно, что назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в I квартале 2022 года. До этого, 30 ноября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина, которую разработал центр, способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V».

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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