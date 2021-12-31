В России за сутки выявили 20 638 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20 638 случаев COVID-19. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2739) и Санкт-Петербурге (1529).

Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 912 пациентов. Полностью выздоровели 40 692 человека.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 10 499 982 случая COVID-19, полностью выздоровели после коронавируса 9 463 919 человек.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране стабильно снижаются последние семь недель.

Также, 30 декабря, в оперштабе поручили главам российских регионов принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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