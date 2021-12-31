Прямой эфир
Мир
Лавров назвал цель предложений России о гарантиях безопасности
Мир
В Венгрии заявили о заинтересованности в успешных переговорах России и НАТО
Общество
В России за сутки выявили 20 638 случаев COVID-19
Мир
Посол России призвал ЕС к взаимному признанию COVID-сертификатов
Мир
Лавров рассказал о стратегии внешней политики Союзного государства
Мир
Экс-дипломат США Джатрас отметил важность переговоров Путина и Байдена
Политика
Политолог оценил переговоры Путина с Байденом
Общество
Сомнолог назвал способ адаптироваться к работе после праздников
Мир
Посол России заявил о планах Москвы активизировать партнерские связи с Веной
Общество
Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в ночь на 2 января
Сюжет:

В России за сутки выявили 20 638 случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20 638 случаев COVID-19. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Пандемийный очаг: как встретят Новый год в регионах России
Куда поехать, чтобы отметить праздник практически без ограничений

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2739) и Санкт-Петербурге (1529).

Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 912 пациентов. Полностью выздоровели 40 692 человека.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 10 499 982 случая COVID-19, полностью выздоровели после коронавируса 9 463 919 человек.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране стабильно снижаются последние семь недель.

Также, 30 декабря, в оперштабе поручили главам российских регионов принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021