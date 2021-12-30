Пандемийный очаг: как встретят Новый год в регионах России

В части российских регионов вводят дополнительные ограничения на новогодние праздники. Самые строгие запреты ждут россиян в Краснодарском крае — в гостиницы этих регионов заселят только вакцинированных граждан, QR-код потребуется в театрах, кино и ТРЦ. Но есть и субъекты с демократичными требованиями к отдыхающим. Практически без ограничений можно встреть Новый год в ресторанах Санкт-Петербурга, Москвы, Казани. Опрошенные «Известиями» вирусологи считают, что ограничения в регионах все же целесообразны, поскольку есть риск всплеска заболеваемости на фоне прихода в Россию «Омикрона».

В семейном кругу

Некоторые российские регионы в преддверии новогодних праздников ужесточили антиковидные меры. К примеру, власти Краснодарского края , ожидая наплыва туристов, изменили правила заселения в гостиницы. Если раньше приезжие могли сделать первую прививку на курорте, уже после заселения в гостиницу, то с 30 декабря в отели заселяют только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. Цифровой пропуск потребуется для посещения кино, театров, бассейнов и торгово-развлекательных центров. Не будет послаблений и для заведений общепита — в новогоднюю ночь все они закроются в 23:00.

В Брянской области под запрет попали массовые гулянья в новогоднюю ночь. Часть мероприятий, запланированных в дни каникул в учреждениях культуры, образования и спорта, переведут в режим онлайн из-за угрозы распространения инфекции. Кроме того, о полном запрете массовых мероприятий в дни новогодних праздников заявили власти Пермского края, Чечни, Ингушетии.

После Нового года, безусловно, стоит ждать увеличения заболеваемости, поэтому ограничения в регионах целесообразны, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Николай Малышев.

Ковид и новый год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и из года в год традиционно повышается в декабре, затем несколько замедляется в новогодние праздники из-за разрыва контактов в школах и офисах, а потом с новой силой набирает обороты после возвращения людей из отпусков и каникул. В этом году после выходных также можно ожидать широкого распространения варианта коронавируса «Омикрон», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также предупредила, что можно ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации после праздников, и призвала провести Новый год в кругу семьи.

Как в старые добрые

Смягчить ограничения в новогодние праздники решили власти Крыма. До 20 января туристы, прибывшие на полуостров, смогут без QR-кодов посещать любые кафе и рестораны, фитнес-центры, SPA-салоны, кинотеатры, театры и музеи. При этом, цифровой пропуск все еще нужен для заселение в гостиницы, а работа ресторанов в ночное время разрешена только при условии 100% вакцинации сотрудников.

Практически без ограничений можно встретить 2022-й год и в Санкт-Петербурге. В ночь с 31 декабря на 1 января кафе и рестораны города будут работать до последнего клиента. Пускать в них будут посетителей и без QR-кодов. Не подпали под запрет и массовые гулянья. Они продут на Дворцовой, Конюшенной и Манежной площадях Петербурга. Однако от традиционного новогоднего салюта власти города отказались. Кроме того, уже со 2 января жесткие требования вернутся — в рестораны и кинотеатры Северной столицы можно будет попасть только по QR-коду. Цифровой пропуск также потребуют при входе в театры и музеи.

Ковид и новый год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Смягчили антиковидные меры и некоторые другие субъекты России. Так, в Татарстане общепит сможет принимать гостей до часу ночи вплоть до 10 января, а в новогоднюю ночь — до 3:00. В Ленинградской области кафе и рестораны будут открыты в Новый год и Рождество до двух часов ночи. А в Ульяновской и Оренбургской областях общепит должен работать без ограничений до 14 и 10 января соответственно. В Свердловской области рестораны и кафе, салоны красоты и фитнес-центры в новогодние праздники можно посещать без QR-кодов. Запрет на посещение объектов общепита, театров и кино без QR-кодов сняли и в Севастополе, где привито уже свыше 90% взрослого населения.

— Снимать ограничения даже там, где существует высокий уровень коллективного иммунитета, преждевременно, — считает санитарный врач Николай Дубинин. — Темпы распространения «Омикрона» в других странах говорят нам о том, что после праздников произойдет вспышка заболеваемости. В прошлый новый год мы входили с жесткими ограничениями и высокой заболеваемостью, в 2022 год входим со снижающейся заболеваемостью, а она людей расхолаживает. Но главное в борьбе с инфекцией — дисциплина. Поэтому с учетом опасности прихода новой волны снимать антиковидные меры неправильно.

По данным портала «Стопкоронавирус», за последние сутки в России заболели ковидом 21 073 человека. Умерли от инфекции 926 россиян. Уровень коллективного иммунитета в целом по России составляет 61,8%, сообщили в Оперштабе.

Ковид и новый год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но у нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%), — отметила вице-премьер Татьяна Голикова 30 декабря.

Несмотря на снижение заболеваемости нужно осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового «Омикрон»-штамма, добавила Татьяна Голикова.