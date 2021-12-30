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В дом же духе: россияне отказываются отмечать Новый год в ресторанах

Почему большинство клиентов отменяют или не подтверждают зарезервированные места в заведениях
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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В дом же духе: россияне отказываются отмечать Новый год в ресторанах
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2021-12-29 18:14:02
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В ресторанах отмечают низкий объем бронирований столов на новогоднюю ночь. Об этом «Известиям» рассказали в Ginza Project (рестораны Uilliams, Butler, Buono), Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») и других компаниях. Многие гости отменяют резервы, а часть до сих пор не подтвердили. Из-за пандемии коронавируса клиенты стараются отказаться от посещения людных мест, считают рестораторы. Большинство заведений уже отказались от праздничной ночной программы и планируют работать 31 декабря до 18–19 часов. По данным ВЦИОМ, большинство россиян будут отмечать Новый год дома.

Отказать ресторанам

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Объем зарезервированных столов в ресторанах на новогоднюю ночь остается низким, рассказали «Известиям» в заведениях. Согласно опубликованным графикам работы, многие из них 31 декабря будут работать до 18–19 часов.

По словам владельца Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ» и другие) Хенрика Винтера, компания не стала проводить в своих ресторанах праздничную программу. При этом в новогодний вечер будут работать только флагманские точки.

— В заведениях, открытых к бронированию на 31 декабря, запрос на места в ресторанах небольшой, при этом часть гостей сомневается в целесообразности посещения ресторана и отменяет резерв. Клиенты говорят, что опасаются большого скопления людей, — сказал Хенрик Винтер.

В ресторанах Ginza Project (рестораны Uilliams, Butler, Buono и другие) уже есть брони на новогодние корпоративы, но многие клиенты еще опасаются их подтверждать, поскольку боятся введения новых ограничений накануне праздников, рассказал управляющий партнер и генеральный директор холдинга Максим Ползиков.

Учитывая, что сейчас сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, мы готовим разные сценарии: ограниченная работа 31 декабря, празднование новогодней ночи и праздничные предложения с доставкой, — сказал Максим Ползиков.

В дом же духе
Москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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По его словам, если в Москве компания не видит явного спроса на мероприятия в новогоднюю ночь, то в регионах ситуация обратная и там заведения готовят специальные программы.

Сеть кафе «АндерСон» в новогоднюю ночь работать не будет, рассказала бренд-директор Екатерина Гамова. До пандемии компания проводила в больших заведениях новогоднюю программу, но отказывается от нее два последних года.

По словам владельца сети ресторанов «Мясо&Рыба» и вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, из восьми франчайзинговых заведений сети только в одном решили организовать празднование.

— Рестораны не спешат проводить мероприятие в новогоднюю ночь. Гиперприбыль компании не получают из-за высоких расходов на ее проведение: зарплата сотрудников ночью также выше, как и оплата артистов. Это имиджевая история, — сказал Сергей Миронов.

Он добавил, что заведения больше зарабатывают на праздничных корпоративах с 20 по 31 декабря. Затем повышенный спрос рестораторы ожидают во время праздничных каникул. Большинство заведений начинают работать со второй половины дня 1 января.

Оливье на дому

По данным исследования ВЦИОМ, 78% россиян встретят Новый год дома. В гостях планируют праздновать 8% респондентов. Отметить в ресторане, клубе или на дискотеке настроены 5% опрошенных. 1% выбрал вариант отдыха на даче или в пансионате за городом.

Опрос клиентов «Якитории» в декабре показал, что не больше четверти респондентов планируют провести праздник в ресторане или сделать заказ на доставку, рассказал директор по развитию компании — владельца бренда Александр Муратов. При этом в сети ожидают и увеличения числа гостей в дни каникул на 10–15%. Кроме того, во время праздников традиционно растет число тех, кто заказывает блюда на дом, добавил Александр Муратов.

В дом же духе
оливье
Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Зная об этой тенденции, некоторые сети готовят специальные предложения. Например, в заведениях «Росинтер Ресторантс» («IL Патио», «Шикари», «Планета суши», TGI FRIDAYS) сформировали комбо-наборы на доставку, рассказали в компании.

Впрочем, меню обновляют и в самих заведениях. Многие рестораны Ginza Project подготовили для гостей специальные новогодние предложения, рассказал Максим Ползиков. Например, новогодние сеты из нескольких блюд или новое банкетное предложение.

По словам Хенрика Винтера, в заведениях группы в каникулы будет представлено специальное праздничное меню для небольшого круга постоянных клиентов в премиальном ценовом сегменте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома, в том числе без выездов за рубеж. Об этом она 30 ноября заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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