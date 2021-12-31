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Депутат рады заявил о способности России уничтожить Украину за минуты

Депутат Рады Волошин заявил, что Россия уничтожит Украину за восемь минут
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Руководство Украины не понимает, что такое современная высокотехнологичная война, при которой армия страны может быть уничтожена за считанные минуты, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала UkrLife 29 декабря.

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«У России многократное преимущество в авиации — те же крылатые ракеты... Как мне говорил один товарищ с российской стороны — восемь минут на подавление сопротивления, а там уже есть варианты. Реально восемь минут. Первый удар, который наносится по штабам бригад, складам вооружений, горюче-смазочных материалов, ключевым военным объектам, аэродромам и так далее», — сказал он.

По словам Волошина, российской стороне не нужно будет даже заходить на территорию Украины. Солдаты останутся в окопах, но фактически армии не станет.

«Те элементы современности, которые есть в украинской армии, перестанут существовать. Останется только ополчение с автоматами на БТР», — подчеркнул парламентарий.

Также в этот день Волошин объяснил, почему Украину не приглашают на переговоры о ней самой. По его мнению, власти страны всё сделали, чтобы к ней относились таким образом, и что-либо менять уже поздно.

В начале декабря профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли сообщил, что значительная часть ВС Украины будет уничтожена менее чем за час, если произойдет вооруженное столкновение с Россией. Мнение специалиста разделяет ряд высокопоставленных украинских военных.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря раз подчеркнул, что Россия не планирует наносить удар по Украине. По его словам, РФ имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Тем более на фоне усиления активности НАТО у границ.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов также подтвердил, что информация о готовящемся вторжении РФ на Украину недостоверна. Он подчеркнул, что передислокация подразделений в рамках боевой подготовки — это обыденная практика для вооруженных сил любого государства.

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