Депутат рады заявил о способности России уничтожить Украину за минуты

Руководство Украины не понимает, что такое современная высокотехнологичная война, при которой армия страны может быть уничтожена за считанные минуты, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала UkrLife 29 декабря.

«У России многократное преимущество в авиации — те же крылатые ракеты... Как мне говорил один товарищ с российской стороны — восемь минут на подавление сопротивления, а там уже есть варианты. Реально восемь минут. Первый удар, который наносится по штабам бригад, складам вооружений, горюче-смазочных материалов, ключевым военным объектам, аэродромам и так далее», — сказал он.

По словам Волошина, российской стороне не нужно будет даже заходить на территорию Украины. Солдаты останутся в окопах, но фактически армии не станет.

«Те элементы современности, которые есть в украинской армии, перестанут существовать. Останется только ополчение с автоматами на БТР», — подчеркнул парламентарий.

Также в этот день Волошин объяснил, почему Украину не приглашают на переговоры о ней самой. По его мнению, власти страны всё сделали, чтобы к ней относились таким образом, и что-либо менять уже поздно.

В начале декабря профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли сообщил, что значительная часть ВС Украины будет уничтожена менее чем за час, если произойдет вооруженное столкновение с Россией. Мнение специалиста разделяет ряд высокопоставленных украинских военных.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря раз подчеркнул, что Россия не планирует наносить удар по Украине. По его словам, РФ имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Тем более на фоне усиления активности НАТО у границ.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов также подтвердил, что информация о готовящемся вторжении РФ на Украину недостоверна. Он подчеркнул, что передислокация подразделений в рамках боевой подготовки — это обыденная практика для вооруженных сил любого государства.