Песков подчеркнул отсутствие намерений у России вторгаться на Украину

Российская Федерация не планирует наносить удар по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков греческому телеканалу ANT1.

Беседа состоялась в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

На вопрос, планирует ли Москва военный удар по Украине, Песков ответил отрицательно. По его словам, Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении.

«Мы видим, что военные самолеты США приближаются к Украине и американское вооружение приближается к нашей территории. Мы видим и турецкие дроны. Они совершают нападения на проблемные районы внутри Украины», — обратил он внимание.

Как отметил представитель Кремля, это стало проблемой, так как «подталкивает Киев» к силовому решению внутреннего конфликта на юго-востоке Украины.

«И если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», — подчеркнул Песков.

В той же беседе он отметил, что Россия покрывает 40% потребностей Греции в природном газе и в последнее время увеличила поставки. При этом США сократили их, продавая свой газ дороже на Дальнем Востоке.

8 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи отметил, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие государства. Греция заинтересована в разрешении, а не обострении кризиса на Украине, отметил он.

Путин со своей стороны назвал переговоры с Мицотакисом содержательными и результативными. Он поблагодарил власти Греции за признание сертификатов о вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Встреча политиков прошла в сочинской резиденции «Бочаров Ручей».

В последнее время в западных СМИ появляются материалы о якобы подготовки вторжения России на Украину. При этом первоначально даже в Киеве опровергли такие данные. РФ неоднократно отмечала, не не представляет ни для кого угрозы, но готова защищаться.