Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России
Мир
Байден подписал закон об упрощении порядка увеличения госдолга в США
Наука
В США опубликовали результаты третьей фазы исследований «Коронавира»
Мир
РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»
Наука
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «Омикрона»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Туризм
В Госдуме допустили ограничения на поездки в Египет из-за «Омикрона»
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
Медведчук высказался против вступления Украины в НАТО
Сюжет:

Песков рассказал о росте поставок российского газа в Грецию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия покрывает 40% потребностей Греции в природном газе и в последнее время увеличила поставки. При этом США сократили их, продавая вместо этого свой газ дороже на Дальнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна».

Не маслом единым: как Россия и Греция вместе борются с кризисом
Премьеры двух стран обсудили вопросы налаживания турпотока и взаимного признания сертификатов вакцинации

Беседа состоялась накануне встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи.

«Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед греческими покупателями, и она продолжит это делать. Мы даже увеличили поставки в рамках действующих долгосрочных соглашений», — отметил Песков.

По словам Дмитрия Пескова, речь идет о «взаимозависимости ЕС и России в этой сфере, которая приносит стабильность и предсказуемость».

Он также ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Москва помочь грекам, по которым ударила выросшая цена природного газа.

«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» — спросил в ответ Песков.

По словам представителя Кремля, цены на природный газ стабильные. Они, как утверждает Песков, подскочили «на спотовом рынке, а цены в рамках действующих соглашений связаны определенными формулами, основанными на цене нефти».

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы, и готова их наращивать при необходимости.

По его словам, Россия «всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства как перед греческими, так и перед другими европейскими партнерами и потребителями». Он также указал, что российская сторона продолжит гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей.

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чешской Республики и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили ЕС разработать инструментарий для немедленного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что Евросоюзу необходимо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских государств и модернизировать энергетический рынок.

Тогда же Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникла настоящая истерика и неразбериха. Он также указал на то, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным. По словам главы государства, у России есть для этого все возможности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021