Песков рассказал о росте поставок российского газа в Грецию

Россия покрывает 40% потребностей Греции в природном газе и в последнее время увеличила поставки. При этом США сократили их, продавая вместо этого свой газ дороже на Дальнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна».

Беседа состоялась накануне встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи.

«Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед греческими покупателями, и она продолжит это делать. Мы даже увеличили поставки в рамках действующих долгосрочных соглашений», — отметил Песков.

По словам Дмитрия Пескова, речь идет о «взаимозависимости ЕС и России в этой сфере, которая приносит стабильность и предсказуемость».

Он также ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Москва помочь грекам, по которым ударила выросшая цена природного газа.

«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» — спросил в ответ Песков.

По словам представителя Кремля, цены на природный газ стабильные. Они, как утверждает Песков, подскочили «на спотовом рынке, а цены в рамках действующих соглашений связаны определенными формулами, основанными на цене нефти».

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы, и готова их наращивать при необходимости.

По его словам, Россия «всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства как перед греческими, так и перед другими европейскими партнерами и потребителями». Он также указал, что российская сторона продолжит гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей.

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чешской Республики и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили ЕС разработать инструментарий для немедленного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что Евросоюзу необходимо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских государств и модернизировать энергетический рынок.

Тогда же Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникла настоящая истерика и неразбериха. Он также указал на то, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным. По словам главы государства, у России есть для этого все возможности.