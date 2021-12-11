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ВС Украины предрекли разгром за 30 минут в случае столкновения с РФ

Ветеран морской пехоты США: в случае столкновения с РФ украинские войска разобьют за 30-40 минут
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Значительная часть ВС Украины будет уничтожена менее чем за час, если произойдет вооруженное столкновение с Россией. Об этом профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли 9 декабря сообщил The New York Times.

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«Если Россия действительно использует свои вооружения, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30–40 минут», — рассказал эксперт.

Мнение специалиста разделяет ряд высокопоставленных украинских военных. Так, глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию, что в случае российского «вторжения» украинская армия будет выведена из строя «в самые короткие сроки».

«Недостаточно военных ресурсов, если Украину не поддержит Запад», — сказал Буданов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что Россия не планирует наносить удар по Украине. По его словам, РФ имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Тем более на фоне усиления активности НАТО у границ.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

По словам главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова, информация о готовящемся вторжении РФ на Украину недостоверна. Он подчеркнул, что передислокация подразделений в рамках боевой подготовки — это обыденная практика для вооруженных сил любого государства.

Герасимов напомнил, что Киев заявлял о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены США, а кроме того, использует разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты, произведенные в Турции.

21 ноября Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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