Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин объяснил, почему Украину не приглашают на переговоры о ней самой. Об этом он высказался 29 декабря в своем Facebook.

«Так умиляют все эти: «Опять переговоры об Украине без Украины!» Поздно уже по этому поводу рефлексировать», — подчеркнул он.

По его словам, власть на Украине сама сделала все для того, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой «воспринимался как благо», пишет «Газета.ru».

Днем ранее журналист Райан Купер в своих размышлениях о реальном отношении к Украине западных держав заявил на страницах The Week, что Украину неоднократно использовали в собственных интересах, а ее внутренние конфликты — незначительная проблема по сравнению с растущей мощью Китая или пандемией.

Никто на Западе не собирается жертвовать своими солдатами ради ее защиты, но при случае воспользуется возможностью использовать Украину ради того, чтобы досадить российскому президенту, уверен он.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В ходе беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января и подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины для прогресса на переговорах по безопасности.

29 декабря в ходе того же телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.