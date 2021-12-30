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Адвокат рассказал о невменяемом состоянии Саакашвили
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Адвокат рассказал о невменяемом состоянии Саакашвили

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведенный из госпиталя в тюрьму, находится в слабом и невменяемом состоянии. Об этом 30 декабря заявил его адвокат Ника Гварамия.

«Он очень слаб и практически невменяем», — сообщил адвокат журналистам.

По его словам, политик в данный момент почти не общается и не может самостоятельно передвигаться, его сопровождают охранники.

Гварамия отметил, что сейчас экс-президент находится в тюрьме по якобы поддельному диагнозу. Адвокат добавил, что Саакашвили сейчас хуже, чем было раньше, а его вес не изменился с того дня, как политика перевели в госпиталь.

«У него не фиксируется прирост веса, наоборот, зафиксировали слабость мышц. И всё это последствия того режима, в котором он находился в госпитале города Гори. Единственная причина того, что Саакашвили находился в госпитале — кормление его картофелем и регулирование его давления», — заявил Гварамия.

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Он отметил, что при переводе экс-президента в тюрьму политик был беспомощным, к нему пришло много людей, и они посадили его в инвалидное кресло. Адвокат подчеркнул, что его подопечный не мог сопротивляться и был невменяем, потому что ему дали успокоительные таблетки и у него было высокое давление.

Гварамия добавил, что перед переездом Саакашвили угрожали привезти в тюрьму в Глдани.

«Ему практически угрожали и прямо сказали: если тебе станет плохо, вернем туда, где тебя уже пытали», — рассказал адвокат.

По его мнению, совсем скоро «это всё закончится освобождением Саакашвили из этой пенитенциарной системы».

«И госпиталь в Гори, и руставская тюрьма, и тюрьма в Глдани — это концентрационные лагеря», — заключил адвокат.

Ранее в этот день Гварамия сообщил, что Саакашвили забрали из военного госпиталя в Гори и увезли в направлении руставской тюрьмы. Позже он уточнил, что находится у учреждения и хочет встретиться со своим клиентом.

За день до этого депутат Верховной рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили находится в критическом состоянии.

Днем ранее в МИД Украины призвали власти Грузии не допускать действий, которые могли бы угрожать жизни и здоровью Саакашвили. В МИДе сообщили, что ситуация остается на особом контроле украинских дипломатов в Грузии, поддерживается постоянный диалог с грузинскими властями и адвокатами экс-президента.

27 декабря личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили не будет принимать участие в судебном заседании по делу о растрате госсредств из-за ухудшения состояния здоровья.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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