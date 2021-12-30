Адвокат Саакашвили сообщил о перевозке своего клиента в Руставскую тюрьму

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили забрали из военного госпиталя в Гори и увезли в направлении Руставской тюрьмы. Об этом в четверг, 30 декабря, написал в Facebook адвокат политика Ника Гварамия.

Позже он уточнил, что находится у учреждения и хочет встретиться со своим клиентом.

«Я должен встретиться с Михаилом Саакашвили и убедиться, что он жив», — подчеркнул адвокат.

Ранее, 29 декабря, депутат Верховной рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили находится в критическом состоянии.

28 декабря в МИД Украины призвали власти Грузии не допускать действий, которые могли бы угрожать жизни и здоровью Саакашвили. В МИД сообщили, что ситуация остается на особом контроле украинских дипломатов в Грузии, поддерживается постоянный диалог с грузинскими властями и адвокатами экс-президента.

27 декабря личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили не будет принимать участие в судебном заседании по делу о растрате госсредств из-за ухудшения состояния здоровья.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.