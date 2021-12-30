Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Мир
Зеленский поручил проверить использование просроченных вакцин на Украине
Спорт
ФХР выразила сожаление из-за отмены молодежного чемпионата мира
Мир
Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»
Мир
Зампостпреда РФ при ООН рассказал о гуманитарных связях с США
Общество
С проблемами при онлайн-заказе новогодних подарков столкнулись 80% россиян
Мир
Главы МИД ведущих стран Европы и США обсудили форматы диалога с РФ
Мир
Суд приговорил подругу покойного банкира Эпштейна к 65 годам тюрьмы
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом
Сюжет:

Адвокат Саакашвили сообщил о перевозке своего клиента в Руставскую тюрьму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили забрали из военного госпиталя в Гори и увезли в направлении Руставской тюрьмы. Об этом в четверг, 30 декабря, написал в Facebook адвокат политика Ника Гварамия.

Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС
В Тбилиси опасаются возможности нового переворота

Позже он уточнил, что находится у учреждения и хочет встретиться со своим клиентом.

«Я должен встретиться с Михаилом Саакашвили и убедиться, что он жив», — подчеркнул адвокат.

Ранее, 29 декабря, депутат Верховной рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили находится в критическом состоянии.

28 декабря в МИД Украины призвали власти Грузии не допускать действий, которые могли бы угрожать жизни и здоровью Саакашвили. В МИД сообщили, что ситуация остается на особом контроле украинских дипломатов в Грузии, поддерживается постоянный диалог с грузинскими властями и адвокатами экс-президента.

27 декабря личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили не будет принимать участие в судебном заседании по делу о растрате госсредств из-за ухудшения состояния здоровья.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021