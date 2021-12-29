Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько в среду, 29 декабря.

«После двух дней, когда не пускали никого к Михаилу, сегодня руководство больницы разрешило украинскому консулу зайти к Михаилу Саакашвили, и мы получили информацию, в каком состоянии он сейчас находится. Состояние критическое, он практически всё время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — рассказала Ясько.

28 декабря в МИД Украины призвали власти Грузии не допускать действий, которые могли бы угрожать жизни и здоровью экс-президента страны Михаила Саакашвили. В МИДе сообщили, что ситуация остается на особом контроле украинских дипломатов в Грузии, поддерживается постоянный диалог с грузинскими властями и адвокатами экс-президента.

27 декабря личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили не будет принимать участия в судебном заседании по делу о растрате госсредств из-за ухудшения состояния здоровья.

19 декабря депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у политика начались проблемы с памятью.