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Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00

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Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря будет ограничен с 17:00 для того, чтобы исключить скопления людей. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», — говорится в сообщении.

Кроме того, в период новогодних выходных запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан. В частности, за порядком проследят в районах, где будут организованы массовые празднования.

«Особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством», — добавили в пресс-службе департамента.

Накануне Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников.

Так, рекомендуется не проводить мероприятия в закрытых помещениях. Также специалисты советуют не организовывать детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. Кроме того, на праздники для детей с участием более чем 200 человек рекомендовано пускать только привитых от коронавируса или переболевших взрослых.

Помимо этого, ведомство рекомендует ресторанам во время праздников исключить обслуживание по типу «шведский стол».

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после празднования Нового года эпидемиологическая ситуация в РФ может ухудшиться. В частности, она отметила, что возможно более интенсивное распространение штамма «Омикрон».

Попова добавила, что в новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы. Лаборатории готовы к проведению всех видов исследований.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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