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Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников

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Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников. Об этом 29 декабря стало известно из документа, опубликованного на сайте ведомства.

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Так, рекомендуется в период новогодних праздников не проводить мероприятия в закрытых помещениях.

Также специалисты советуют не организовывать детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. Кроме того, на праздники для детей с участием более чем 200 человек рекомендовано пускать только привитых от коронавируса или переболевших взрослых.

«Исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов», — сказано в документе.

Помимо этого, ведомство рекомендует ресторанам во время праздников исключить обслуживание по типу «шведский стол».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после празднования Нового года эпидемиологическая ситуация в РФ может ухудшиться. В частности, она отметила, что возможно более интенсивное распространение штамма «Омикрон».

Попова добавила, что в новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы. Лаборатории готовы к проведению всех видов исследований.

Ранее в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что невакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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