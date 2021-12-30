Юрист разъяснил порядок получения налогового вычета за спорт с 1 января

Россияне с 1 января получат налоговый вычет за занятие спортом. Он поможет сэкономить до 15,6 тыс. рублей в год. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

По его словам, граждане РФ получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг по занятию спортом, однако лимит затрат на эти нужды составляет не более 120 тыс. рублей в год.

Отмечается, что получить вычет может любой совершеннолетний гражданин, который платит НДФЛ, либо родители за своего ребенка. Но для его оформления необходимо, чтобы основным видом деятельности организации, которая оказывает услуги, были физкультура и спорт.

Захаров отметил, что таким образом россияне смогут сэкономить до 15,6 тыс. рублей, пишет «Газета.Ru».

В августе вступил в силу законопроект, предусматривающий налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги. Закон предоставляет российским гражданам возможность вернуть 13% от расходов на фитнес.

Налоговый вычет — сумма, на которую при наличии соответствующих оснований уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог). Согласно Налоговому кодексу России, вычеты уже предоставляются с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.