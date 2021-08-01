Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России

Законопроект, предусматривающий налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги на доходы физических лиц (НДФЛ) вступил в силу в воскресенье, 1 августа. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон предоставляет российским гражданам возможность вернуть 13% от расходов на фитнес на максимальную сумму до 120 тыс. рублей за год. Таким образом, наибольший размер налогового вычета составляет 15,6 тыс. рублей. Положения закона распространяются не только на самого гражданина, но и на его детей — как родных, так и приемных.

Стоит отметить, что налоговый вычет будет применяться к доходам, которые налогоплательщики получили с 1 января 2022 года.

«Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале. Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом», — цитирует министра спорта России Олега Матыцина «Газета.ру».

Он указал, что введение закона о налоговом вычете на спортивные услуги станет точкой начала реализации крупного общественного проекта, который, как ожидается, должен продлиться до 2030 года. Так, российское Министерство спорта намерено увеличить долю жителей России, которые на регулярной основе занимаются физическими нагрузками, до 70%.

Налоговый вычет оформляется за отдельные виды спортивных услуг, перечень которых должен быть утвержден российским правительством.

Ранее в апреле президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с «Известиями» прокомментировала законопроект о налоговом вычете за спорт, и указала, что параметр «отсутствие жалоб на организацию» является спорным моментом, так как у него отсутствуют классификаторы и критерии оценки.