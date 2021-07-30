Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В середине августа семьям с детьми в возрасте от шести лет и старше начнут поступать первые единоразовые выплаты для подготовки к школе. Столичные пассажиры такси смогут больше узнать о водителе в его цифровом профиле. Автолюбителей ждет отмена обязательного техосмотра для оформления ОСАГО, а охотников — изменение правил. Подробнее об этих нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Единоразовые выплаты семьям с детьми

Дополнительную выплату на подготовку к учебному году с 16 августа должны получить семьи с детьми школьного возраста .

Выплата в размере 10 тыс. рублей на ребенка положена семьям, в которых есть дети в возрасте от шести (к 1 сентября этого года) до 18 лет . Для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью, продолжающий обучение по общеобразовательным программам после достижения совершеннолетия, предусмотрена дополнительная выплата — она положена гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет .

Ранее в Минтруде уточнили, что выплаты начнут осуществлять с середины августа. Решение о назначении дополнительной выплаты было принято в мае.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа», — отмечают в ведомстве.

Подать заявление можно онлайн через «Госуслуги» — при этом от родителей не потребуется предоставлять дополнительные документы, — или лично в отделении Пенсионного фонда России . В этом случае нужно будет предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС родителя и ребенка.

Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года. Рассмотреть его должны будут в течение пяти рабочих дней с даты регистрации .

Цифровой профиль для таксистов

В столичном регионе с августа может заработать так называемый цифровой профиль для таксистов. Предполагается, что с его помощью пассажир получит возможность получить всю необходимую информацию о водителе такси — например, узнать количество отработанных часов, проверить наличие прав, а также посмотреть историю штрафов.

О том, что ее планируется запустить к августу в конце мая сообщили в столичном департаменте транспорта.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. Сейчас мы завершили первый этап тестирования — система готова к запуску», — сообщили в пресс-службе департамента.

Тестировать систему начали еще в 2020 году. Зарегистрироваться в ней водители могут через систему госуслуг.

Техосмотр сделают необязательным

С 22 августа для оформления ОСАГО автомобилистам больше не потребуется проходить техосмотр и предъявлять диагностическую карту. Соответствующий закон Госдума приняла в середине июня, президент Владимир Путин подписал его в начале июля .

Текст документа, который вносит поправки в закон «Об организации страхового дела», доступен на официальном портале правовых актов.

Что изменится Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ранее с таким предложением выступило МВД РФ. Авторы инициативы отметили, что добросовестные автовладельцы сами заинтересованы в том, чтобы позаботиться о своем автомобиле. Кроме того, из-за дефицита пунктов техосмотра автомобилистам часто просто негде пройти проверку.

В то же время новые правила не должны коснуться автомобилей, которые участвуют в перевозках: такси, грузовиков, машин предприятий и организаций, автобусов.

Новые правила охоты

Наконец, с начала августа в силу вступят поправки в федеральные законы «Об охоте» и «О животном мире». Они были приняты еще в декабре прошлого года .

Их целью, как следует из пояснительной записки, является «устранение дублирующих норм и выявленных противоречий в практике правоприменения законодательства в области охраны и использования животного мира и законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

Что изменится Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Новые нормы в том числе касаются порядка осуществления государственного мониторинга и ведения кадастра объектов животного мира. Кроме того, как отмечается в документе, были устранены противоречия в практике применения законов «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».