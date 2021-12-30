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Главы МИД ведущих стран Европы и США обсудили форматы диалога с РФ

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Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и госсекретарь США совместно обсудили сложившуюся на границе с Украиной ситуацию и форматы диалога с РФ. Об этом в среду, 29 декабря, сообщило в официальном Twitter-аккаунте внешнеполитическое ведомство ФРГ.

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«Министр иностранных дел [ФРГ Анналена] Бербок сегодня вечером обсудила с коллегами... ситуацию возле границы Украины и предстоящие форматы диалога с Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также выразили «солидарность с Литвой в свете действий Китая, Иран и СВПД».

Ранее, 28 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявил, что любое обсуждение вопросов безопасности Европы не может проводится без участия Евросоюза.

В этот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 ноября вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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