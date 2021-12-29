Компания — оператор СП-2 сообщила о подготовке к транспортировке газа

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2» была завершена. Об этом сообщила «Известиям» в среду, 29 декабря, компания — оператор проекта Nord Stream 2.

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — уточняется в сообщении.

Данного показателя достаточно для начала в дальнейшем транспортировки газа по трубопроводу.

О следующих технических действиях компания-оператор сообщит дополнительно.

Ранее в среду глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к началу эксплуатации.

В ответ президент поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. Путин также отметил, что запуск «Северного потока – 2» позволит снизить цены на газ в Европе и на Украине.

По его словам, «с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа».

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки СП-2 Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России. Журналист напомнил о надежности РФ в поставках газа. В связи с этим он призвал власти страны не обострять споры вокруг газопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.