Прямой эфир
Мир
Переговоры Путина и Лукашенко продлились около трех часов
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
Украина запретила ввоз пяти детских книг из России
Мир
Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей
Авто
ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
Авто
В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей
Мир
На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо

Путин заявил о наличии возможности наращивать поставки газа в Европу

Путин: СП-2 послужит стабилизации цен на газ в Европе
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин сообщил, что 29 декабря должно быть завершено заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» (СП-2).

Он отметил, что в октябре техническим газом была заполнена первая нитка газопровода.

«Сегодня, насколько я понимаю — и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя «Газпрома», доложить об этом, — завершается, сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2», — сказал президент на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Путин подчеркнул, что «с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа».

«Как только европейцы примут решение о запуске «Северного потока – 2», Россия будет готова к незамедлительным поставкам», — отметил президент.

Российский лидер уточнил, что как только Германия разрешит работу СП-2, в Европу придут большие дополнительные объемы газа, а это, в свою очередь, приведет к снижению цен на голубое топливо в Европе и на Украине.

«Это, безусловно, этот новый маршрут, дополнительный, послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке», — сказал Путин.

28 декабря постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ранее выступавшая против проекта, рассказала о том, что они с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021