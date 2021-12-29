Путин заявил о наличии возможности наращивать поставки газа в Европу

Президент России Владимир Путин сообщил, что 29 декабря должно быть завершено заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» (СП-2).

Он отметил, что в октябре техническим газом была заполнена первая нитка газопровода.

«Сегодня, насколько я понимаю — и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя «Газпрома», доложить об этом, — завершается, сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2», — сказал президент на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Путин подчеркнул, что «с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа».

«Как только европейцы примут решение о запуске «Северного потока – 2», Россия будет готова к незамедлительным поставкам», — отметил президент.

Российский лидер уточнил, что как только Германия разрешит работу СП-2, в Европу придут большие дополнительные объемы газа, а это, в свою очередь, приведет к снижению цен на голубое топливо в Европе и на Украине.

«Это, безусловно, этот новый маршрут, дополнительный, послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке», — сказал Путин.

28 декабря постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ранее выступавшая против проекта, рассказала о том, что они с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.