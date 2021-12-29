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В России создали тест на выявление необходимости ревакцинации

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В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали тест, который позволит узнать, пора ли ревакцинироваться. Об этом 29 декабря сообщает «Газета.Ru».

«КоронаДерм PS» рассчитан на проведение массового тестирования населения в целях выявления наличия Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.

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Разработка относится к числу диагностических тестов. Человеку ставится кожная проба, внешне похожая на реакцию Манту.

В состав «КороныДерм PS» включен антиген, специально приготовленный для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2, сказали разработчики.

Уточняется, что пик развития клеточных реакций наступает через 72 часа, а результат оценивается по диаметру папулы. Так, положительный тест показывает, что у человека есть клеточный иммунитет, если отрицательный, то клеточный иммунитет к вирусу отсутствует и пора ревакцинироваться.

«Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации», — рассказал академик, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

По словам разработчиков, кожный тест будет эффективнее анализа на антитела. Разработка прошла доклинические испытания и передана для регистрации в Минздрав РФ.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия занимает лидирующие места по охвату тестирования на коронавирус.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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