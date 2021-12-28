Попова заявила о лидирующих позициях России в тестировании на коронавирус

Россия занимает лидирующие места по охвату тестирования на коронавирус. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ.

«С начала пандемии мы занимаем лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации. На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвертое место», — уточнила она.

14 декабря сообщалось, что в России с весны 2020 года количество проведенных тестов увеличилось в 30 раз, охват населения страны тестированием продолжает расти.

Попова выразила уверенность в том, что тенденция к расширению охвата будет сохраняться и дальше. По ее словам, в первую очередь этому будет способствовать доступность гражданам не только ПЦР-диагностики, но и экспресс-тестов на наличие инфекции.

Ранее в этот день стало известно, что российский рынок ковид-тестов показал миллионный рост.

Также 14 декабря Попова заявила о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, в настоящее время система тестируется в ЮАР и в скором времени начнет использоваться в РФ.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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