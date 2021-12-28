Прямой эфир
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои
Новости компаний
Россияне смогут дарить акции и ценные бумаги
Общество
С января иностранцев смогут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность
Общество
В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
Интернет
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн
Спорт
В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Мир
В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ
Сюжет:

Попова заявила о лидирующих позициях России в тестировании на коронавирус

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия занимает лидирующие места по охвату тестирования на коронавирус. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ.

«С начала пандемии мы занимаем лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации. На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвертое место», — уточнила она.

Проверочный метод: россиян предлагают бесплатно тестировать на COVID-19
Как еще в Госдуме рекомендуют бороться с новым штаммом вируса «Омикрон»

14 декабря сообщалось, что в России с весны 2020 года количество проведенных тестов увеличилось в 30 раз, охват населения страны тестированием продолжает расти.

Попова выразила уверенность в том, что тенденция к расширению охвата будет сохраняться и дальше. По ее словам, в первую очередь этому будет способствовать доступность гражданам не только ПЦР-диагностики, но и экспресс-тестов на наличие инфекции.

Ранее в этот день стало известно, что российский рынок ковид-тестов показал миллионный рост.

Также 14 декабря Попова заявила о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, в настоящее время система тестируется в ЮАР и в скором времени начнет использоваться в РФ.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021