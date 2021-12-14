Российский рынок COVID-тестов показал миллионный рост

Зародившийся в пандемию сегмент рынка исследований на коронавирусную инфекцию ежемесячно растет более чем на 261 млн рублей, подсчитали 14 декабря аналитики газеты «Деловой Петербург».

По их данным, в декабре объем этой ниши рынка составил 2,8 млрд рублей.

В исследования на коронавирусную инфекцию входит лабораторная ПЦР–диагностика, экспресс-тесты и анализы крови на антитела. Как сообщили в компании Statista, по состоянию на 2 декабря 2021 года тестирование на COVID-19 по всей России проводят 1198 лабораторий.По объему тестирования Россия занимает четвертое место в мире и второе — по Европе.

В беседе с изданием директор стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева также признала, что пандемия коронавируса вносит свои корректировки в потребительский спрос, в том числе на аптечном рынке.

«В результате на аптечных полках появилась новая, весьма востребованная категория изделий медицинского назначения — тесты для определения COVID–19. Причем по итогам 8 месяцев 2021 года они заняли в рейтинге 6-е место по стоимостному объему и 9-ю строчку по продажам в упаковках среди диагностических приборов и средств», — констатировала собеседница ДП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Рынок COVID–тестов растет на 260 млн рублей в месяц».