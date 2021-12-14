Количество тестов на COVID-19 в РФ увеличилось в 30 раз с весны 2020 года

В России с весны 2020 года количество проведенных тестов на коронавирус увеличилось в 30 раз, охват населения страны тестированием продолжит расти. Об этом 14 декабря на круглом столе «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля» в Совете Федерации сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За год с небольшим у нас увеличилось количество ПЦР-тестирований, а если смотреть конкретно за последние полтора года, то это увеличение в 30 раз», — сказала она.

Глава ведомства также выразила уверенность, что тенденция к расширению охвата населения тестированием на COVID-19 будет сохраняться и дальше. По словам Поповой, в первую очередь этому будет способствовать доступность гражданам не только ПЦР-диагностики, но и экспресс-тестов на наличие инфекции.

Ранее в этот день стало известно, что российский рынок ковид-тестов показал миллионный рост. Согласно данным аналитиков, по состоянию на 2 декабря 2021 года тестирование на коронавирус по всей стране проводят 1198 лабораторий. По объему тестирования РФ занимает четвертое место в мире и второе по Европе.

Также 14 декабря Попова заявила о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, в настоящее время система тестируется в ЮАР и в скором времени начнет использоваться в России. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в РФ выявлено 16 случаев заболевания данным вариантом COVID-19, а суточный охват тестирования в стране вырос в три раза.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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