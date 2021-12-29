Эндокринолог назвала причину резкого ухудшения зрения

Нехватка витамина А в организме человека приводит к резкому ухудшению зрения. Об этом эндокринолог Татьяна Бочарова 29 декабря рассказала «РИА Новости».

По ее словам, следствием дефицита данного витамина является «куриная слепота», из-за которой в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет. Также ввиду недостатка витамина А в организме возникает сухость роговицы и закупориваются слезные каналы.

Как отметила врач, витамин А — один из важнейших для зрения, так как он укрепляет глазные мышцы и поддерживает работу зрительного нерва. Легче всего получить провитамин А из свежевыжатых овощных соков, добавила Бочарова.

27 декабря врач-офтамальмолог Татьяна Шилова предупредила, что мерцающие новогодние гирлянды опасны для глаз.

По словам эксперта, важна именно непрерывность свечения. Мигающие огни считаются особенно вредными. Длительное воздействие на органы зрения опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии.

Также она добавила, что безопасность гирлянд для нашего здоровья во многом определяется их качеством. Контрафактная продукция может спровоцировать даже ожог сетчатки глаза.