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Постпред назвал потенциальный «раздражитель» в отношениях России и ЕС

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Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов 28 декабря назвал потенциальным раздражителем в отношениях Москвы и Брюсселя то, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

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«Что касается России, то, как известно, Россия не сторона Минских соглашений. Эта тема, кстати, была предметом наших дискуссий с Евросоюзом довольно долго. От прямых вопросов на этот счет с нашей стороны еэсовцы уходили, уходили и наши партнеры по нормандскому формату — Германия и Франция», — сказал он в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».

Чижов подчеркнул, что Россия никогда не являлась стороной конфликта на Украине — «ни в 2014, 2015 году, когда составлялись Минские соглашения, ни сегодня».

25 декабря сообщалось, что ЕС уже подготовил санкции против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС «может заставить себя уважать» в вопросе кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

16 декабря стало известно, что США склоняют ЕС к принятию санкций против российского энергосектора и банков в случае «нападения» на Украину. Речь шла об отключении РФ от платежной системы SWIFT, которое, как отмечалось, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 декабря заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом она подчеркнула, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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