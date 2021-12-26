В ЕК заявили о готовности санкций против РФ в случае эскалации вокруг Украины

Евросоюз (ЕС) уже подготовил санкции против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом 25 декабря сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС «может заставить себя уважать» в вопросе кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

«Дав четко понять, что за любой агрессией против Украины последуют санкции c масштабными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины, они действуют в координации с США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации», — сказала фон дер Ляйен в беседе с французским еженедельником Journal du Dimanche.

22 декабря бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал Соединенные Штаты и западные страны-союзники ввести новые санкции против России. Он уверен, что это поможет предотвратить «агрессию» на Украине.

В тот же день министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине были бы очень обременительны, никто этого не хочет.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта в случае «вторжения» России на Украину. Речь идет о ввозе смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

16 декабря стало известно, что США склоняют ЕС к принятию санкций против российского энергосектора и банков в случае «нападения» на Украину. Речь шла об отключении РФ от платежной системы SWIFT, которое, как отмечалось, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 декабря заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом она подчеркнула, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».