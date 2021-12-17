США призвали ЕС подготовить санкции против энергетики и банков РФ

США склоняют Евросоюз принять санкции против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину. Об этом в четверг, 16 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале издания, рассматриваемое отключение России от платежной системы SWIFT считается проблематичным, так как это повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

В обсуждении антироссийских санкций участвуют США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и в целом ЕС. Со стороны Евросоюза, как пояснили источники агентства, высказываются опасения, что поспешное определение мер может подорвать дипломатические усилия по урегулированию кризиса. В свою очередь Соединенные Штаты полагают, что для того, чтобы усилия по сдерживанию России «вызывали доверие», меры должны быть согласованы.

Страны ЕС также считают, что одной из проблем, которые могут возникнуть после принятия санкций, станет возможное перекрытие Москвой экспорта газа. Источники агентства утверждают, что Вашингтон подталкивает Берлин к остановке «Северного потока – 2».

Как пояснил, один из собеседников, потенциальные европейские санкции перекликаются с предложениями США. Они охватывают финансовые институты, банки, доступ к платежным системам, включая SWIFT, оборонную промышленность, энергетический сектор, включая уголь и экспорт технологий. Рассматриваются санкции против гибридных атак, добавление лиц в уже существующие санкционные списки, а также запрет на безвизовый режим по дипломатическим паспортам. Однако такие страны как Франция и ФРГ, более склонны к диалогу с РФ, чем к разработке новых санкций.

16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что принятие решения по сертификации «Северного потока – 2» отложено как минимум до середины 2022 года. Там также заявили, что о дальнейших шагах будет объявлено дополнительно, напомнив,, что 16 ноября германский регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Как стало известно 11 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по «Северному потоку – 2». Будучи сопредседателем партии «Зеленых», она выступала против проекта, но после назначения главой МИДа столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина, писал политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.