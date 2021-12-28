Верховный суд ликвидировал «Мемориал»

Верховный суд России ликвидировал общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом). Обо этом сообщает из зала суда корреспондент «Известий».

«Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и ее структурные организации», — озвучила постановление судья.

Иск о ликвидации организации подала Генеральная прокуратура. В ведомстве указали, что «Мемориал» систематически нарушал законодательство РФ, а также допускал оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

В ходе судебного заседания гособвинитель указала на то, что организация в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». Он также подчеркнул, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

В конце октября полковник в отставке Константин Кутуев заявил «Известиям», что в «Мемориале» давно пытаются приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.