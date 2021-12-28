Прокурор попросил Верховный суд ликвидировать «Мемориал»

Представитель Генпрокуратуры РФ 28 декабря обратилась к Верховному суду с просьбой ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (организация признана иноагентом в РФ) из-за систематического несоблюдения законов страны. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«В ходе настоящего процесса мы установили, что «Мемориал» осуществляет свою деятельность с грубым нарушением закона и должен быть ликвидирован», — подчеркнула гособвинитель.

Она указала на то, что организация в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом глава государства указал на то, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

11 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Ведомство объяснило инициативу тем, что при осуществлении своей деятельности указанная организация скрывала факт выполнения ею функции иностранного агента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

В конце октября полковник в отставке Константин Кутуев заявил, что в «Мемориале» давно пытаются приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны.

«Мемориал» включили в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.