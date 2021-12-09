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Путин выразил надежду на справедливый суд по «Мемориалу»

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Президент России Владимир Путин понадеялся на справедливый судебный процесс в отношении правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иноагентом в РФ). Об этом он сказал в четверг, 9 декабря, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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«По поводу судебного процесса. Он не завершен. Надо посмотреть, как будет идти это разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным», — сказал российский лидер.

При этом Путин указал на ряд оплошностей в деятельности организации, в частности, по его словам, Израиль нашел имена лиц, расстреливавших евреев, в списке жертв политических репрессий, составленных «Мемориалом».

«Вы сказали, что «Мемориал» является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. Я так к этому всегда и относился. Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Вот что они обнаружили: списки тех, кто причисляется «Мемориалом» к жертвам советских политических репрессий», — заявил президент.

При этом он добавил, что «Мемориал» пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

«Я знаю, что некоторые коллеги, в том числе из Совета (по правам человека) оспаривают то, что ряд этих организаций таковыми являются. Например, «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена в РФ), «Таблиги Джамаат» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и некоторые другие. Но это отдельная тема. Во всяком случае сегодня они признаны именно такими — экстремистскими и террористическими», — подчеркнул Путин.

11 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Ведомство объяснило инициативу тем, что при осуществлении своей деятельности указанная организация скрывала факт выполнения ею функции иностранного агента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

«Мемориал» включили в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента в 2016 году.

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