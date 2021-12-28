Автор Telegram-канала заработал более 22 млн рублей на фейках о ковиде

Автор Telegram-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает на распространении ложной информации о коронавирусе до 22,6 млн рублей в год. Об этом 28 декабря сообщил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.

По его словам, «Ковид Сопротивление» — одна из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19, сейчас у него почти 130 тыс. подписчиков. Эксперт отметил, что там активно отрицают существование пандемии, называют ковид телевирусом, а вакцинацию — уколизацией и утилизацией.

Трифонов обратил внимание на то, что параллельно с этими постами там публикуются рекламные записи о нетрадиционной медицине, предложения по подработке в интернете и пиар других каналов: в среднем выходит по три-четыре рекламных поста в день.

«Притом что стоимость каждого такого поста зависит от количества подписчиков, по 50 копеек за каждого, получается интересная картина: при 126 тыс.ах подписчиков каждый рекламный пост приносит автору канала до 63 тыс. рублей. В год же его заработок составляет порядка 22,6 млн рублей в год. Да и сам владелец канала признался, что он просто эсэмэмщик и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди, но, видимо, деньги не пахнут», — написал Трифонов в своем Telegram-канале «Полковник Трифонов».

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что с начала пандемии финансирование основной в России лоббистской платформы против вакцинации — русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo — увеличилось в два раза. Отмечалось, что если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн. Подчеркивалось, что 74% донатов — это разовые значительные пожертвования спонсоров, имена которых скрыты.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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